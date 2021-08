Apesar das nuvens, sábado não terá chuva em BH; no Leste de MG chove fraco

(foto: Clima ao vivo/Reprodução)

Apesar da tendência de céu nublado a parcialmente nublado por todo o dia, não existe chance de chuva em Belo Horizonte neste sábado. A população da capital mineira precisa ficar atenta para a umidade relativa do ar durante a tarde, que pode chegar a 30% e exige hidratação. A temperatura mínima registrada hoje foi de 11 graus, e a máxima fica na casa dos 23 graus.Em Minas Gerais, destaque para a Região Leste, que terá chuva fraca. Devido à localização, próxima à divisa com o Espírito Santo, as cidades desta região sofrem mais influência da circulação oceânica. O restante do estado terá céu nublado, mas sem chance de chuva.A temperatura mais baixa registrada durante a madrugada foi em Maria da Fé, com 3,9 graus. A previsão de temperatura mais alta no estado é de 31 graus em cidades do Norte de Minas Gerais. As informações são do 5º Distrito de Meteorologia do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).