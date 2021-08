Passos vai na contramão do Minas Consciente e restringe atividades

Na Santa Casa de Misericórdia de Passos, são 29 internados com COVID-19 (foto: Acervo/SCMP) Passos decidiu ignorar o Minas Consciente e restringiu as atividades na cidade em decreto publicado no fim da tarde desta sexta-feira (6/8). Mesmo fazendo parte da Macrorregião Sul, que progrediu para rigorosa do programa estadual. A Prefeitura dedecidiu ignorar oe restringiu as atividades na cidade empublicado no fim da tarde desta sexta-feira (6/8). Mesmo fazendo parte da Macrorregião Sul, que progrediu para Onda Verde , o município preferiu ficar na Onda Amarela, fase maisdo programa estadual.

Músicas de louvor em templos religiosos - com som mecânico ou presença de até três músicos - também eram permitidas e agora, com o novo decreto, estão vetadas.

Atividades religiosas estão liberadas até 22h, obedecendo-se o distanciamento de 1,5 metro de cada pessoa, bem como a metragem referência de 4 metros quadrados por pessoa, a ser observada para o número máximo de pessoas que podem utilizar o ambiente de forma simultânea

Aulas

O retorno gradual às aulas presenciais nas redes pública e privada em Passos, por sua vez, está mantido. O município segue o “Plano de Retorno da Educação" e 'Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares no Contexto da Pandemia COVID-19".

Entre as normas, estão distanciamento linear mínimo de 1,5 metro entre as carteiras e lotacão máxima de 50% da capacidade do ambiente quando fechado, sendo indispensável a aprovação e expedição do Laudo Técnico de Vistoria pelo Comitê de Assessoramento e Acompanhamento e Execução do Plano Municipal de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.

Casos

De acordo com o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado na noite de ontem (5/8), Passos registrava 301 óbitos, 10.555 casos positivos e 33.978 casos notificados. Dois pacientes aguardavam na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por uma vaga na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Dos casos de COVID-19 em Passos, 4.892 são homens e 5658 mulheres.

No boletim atualizado da Santa Casa às 17h desta sexta-feira (6/8), 29 pacientes estão internados na casa de saúde com COVID-19 – 28 adultos e uma criança. A taxa de ocupação na enfermaria é de 40% e, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), a ocupação é de 28%.

Os pacientes internados são oriundos de cidades diversas: