Por causa do frio, Passos inicia plano de contingência para morador de rua

O público alvo é heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional.Os objetivos específicos são acolher em pernoite as pessoas em situação de rua, enquanto as temperaturas baixas persistirem; ofertar alimentação e condições para a higiene pessoal; informar e orientar quanto aos cuidados de enfrentamento a COVID-19; distribuir máscaras; e orientar sobre as condições de higiene.Em um primeiro momento, a equipe de abordagem social ampliou as ações, conduzindo as pessoas em situação de rua ao Albergue Santo Agostinho e para o Acolhimento Voluntário Dona Oneida.Caso necessário, a prefeitura ampliará a quantidade de locais, além de disponibilizar uma van para possibilitar o transporte das pessoas até o abrigo.Há a distribuição de álcool em gel e kits de higiene e ofertas de refeições diurnas, de segunda a sexta-feira, no Centro POP. As refeições noturnas são realizadas no Albergue Santo Agostinho. Nos finais de semana, a voluntária Oneida oferece refeições diurnas.