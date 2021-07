Previsão de mais frio nesta sexta-feira e Sul de Minas pode registrar -4ºC

Não houve confirmações de geada nessa primeira manhã da passagem da massa de ar polar. O motivo é o tempo ainda úmido, por causa da passagem da frente fria que trouxe pequena quantidade de chuva, e o vento forte.

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, a madrugada de sexta-feira (30) terá o auge de frio dessa nova onda. A mínima prevista para localidades como Maria da Fé e Monte Verde, ambas na Serra da Mantiqueira, será de -4°C.

As condições do tempo, de céu limpo e menos vento, tornam possível a formação de geada em diversas áreas, até mesmo em municípios que atingirem temperaturas próximas dos 5°C. (Veja lista abaixo de mais de 150 cidades onde poderá ocorrer geada de moderada a forte, segundo a Defesa Civil do estado).





Na semana passada, a mínima no Sul de Minas, medida nas estações do Inmet, foi de -5°C, em Maria da Fé. Houve registro de -10°C em estação meteorológica particular em ponto isolado da Serra da Mantiqueira, em Delfim Moreira.



A nova onda de frio chegou de maneira diferente à da semana passada. Primeiro veio uma frente fria, trazendo umidade e pouca quantidade de chuva. “Com o avanço da frente fria, a massa de ar frio veio na retaguarda, fazendo com que as temperaturas continuassem declinando", explica Anete Fernandes.

O frio intenso desta sexta-feira irá atingir toda a região do Sul de Minas, Campo das Vertentes, Sudoeste Mineiro até parte do Triângulo. A queda brusca das temperaturas também chega a outras partes do estado, incluindo a Região Central.





Monte Verde teve geada quase todos os dias da semana passada (foto: Mari Felippini) Prefeitura oferece hospedagem em hotel para moradores de rua

Os alertas de frio extremo, com possibilidade de geadas, foram emitidos pelo Inmet a órgãos municipais das regiões que estão sob a influência do fenômeno. A Defesa Civil também fez alertas para que medidas de proteção sejam adotadas nos municípios para proteção de pessoas em situação de rua, idosos e crianças.



Prefeituras do Sul de Minas anunciaram que vão aumentar a busca ativa por pessoas em situação de rua para serem levadas para os abrigos municipais.

A prefeitura de Itanhandu publicou em seu site e nas redes sociais que está oferecendo hospedagem para os moradores de rua um em um hotel da cidade.



O comunicado alerta que o frio intenso, com temperaturas entre 5°C e -5°C, pode seguir até o dia 4 de agosto.

Prejuízos na agricultura





“O que o produtor pode fazer é a proteção de sua lavoura, que pode ser de maneira física, com a construção de túneis ou estufas, que já existem no mercado. Outra opção é usar tambor para produção de calor, colando fogo em pó de serragem e espalhando pela área de cultivo, evitando a formação de geada nesses locais”, explica o agrônomo.

No extremo Sul de Minas há grande produção de morango e hortaliças. Outra parte da região tem as vastas plantações de café e frutas. São milhares de produtores ainda contabilizando os prejuízos das geadas da semana passada.

Geadas até segunda-feira, dia 02

A expectativa, segundo o Inmet, é que as geadas ocorram no Sul de Minas até a próxima segunda-feira (2/08). As temperaturas mínimas começam a subir já no sábado (31), quando ainda está previsto -1°C na região.



Nesta semana, a Defesa Civil de Minas Gerais divulgou alerta de que mais de 150 municípios, sendo a maioria do Sul de Minas, serão afetados com temperaturas mínimas negativas, com geada de moderada a forte intensidade. Confira a lista:

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Arantina

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Cana Verde

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Conceição da Barra de Minas

Madre de Deus de Minas

Maria da Fé

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Xavier Chaves

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dores de Campos

Elói Mendes

Espírito Santo do

Dourado

Estiva

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Gonçalves

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Ijaci

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itumirim

Itutinga

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa Dourada

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Pedro Teixeira

Perdões

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Ritápolis

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Cruz de Minas

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Ibitipoca

Santa Rita do Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santana da Vargem

Santana do Garambéu

Santo Antônio do Amparo

Santos Dumont

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São João del Rei

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

São Tiago

São Tomé das Letras

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tiradentes

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

“Por isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estará oferecendo hospedagem gratuita às pessoas em situação de rua, de forma emergencial. A partir das 19h desta noite (28/07), as pessoas que estão dormindo na rua poderão procurar o Hotel Casarão para se abrigarem”, afirma.