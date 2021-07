Consumo de água por habitante em Uberlândia, em julho, é o maior do ano

Um levantamento realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) demostrou alta utilização de águanos 26 dias do mês de julho. Houve umde água por habitante de 262,33 litros, o maior registrado no ano e justamente na estação seca.

O consumo de água é superior em 7,3% ao de julho do ano passado e 4,9% a junho de 2021. O uso do recurso hídrico também está bem acima dos 110 litros/dia recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Para o diretor técnico do Dmae, Geraldo Sílvio, uma das causas da elevação do consumo é ado ar.“A, que normalmente se inicia no fim de maio, começou mais cedo este ano. Devido a isso, a população aumentou o uso da água para consumo e outras funções, como molhar as plantas de casa, lavar o quintal e aumentar a umidade do ambiente”, disse.