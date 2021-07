Onda de frio faz Uberlândia ter segundo dia mais gelado de 2021

O frio deve permanecer durante todo o dia em Uberlândia, com termômetros não passando de 19ºC (foto: Vinícius Lemos/Esp. EM) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, voltasse a ter grande queda na temperatura nesta quinta-feira (29/7), chegando a 6,1ºC. O dia pode ser considerado o segundo mais gelado do ano. O frio deve permanecer durante todo o dia, com termômetros não passando de 19ºC durante o período mais quente.



A terceira onda de frio do inverno de 2021 fez com que, no Triângulo Mineiro, voltasse a ter grande queda na temperatura nesta quinta-feira (29/7), chegando a 6,1ºC. O dia pode ser considerado o segundo mais gelado do ano. O frio deve permanecer durante todo o dia, com termômetros não passando de 19ºC durante o período mais quente.

As rajadas de vento de até 18km/h fizeram com que a sensação térmica ficasse em 3ºC às 7h, quando a temperatura mais baixa foi registrada pela estação climatológica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).



A previsão é que o frio permaneça no Triângulo Mineiro nessa sexta-feira (30/7), cuja manhã pode baixar mais um pouco as mínimas, atingindo 5ºC. Contudo, durante a tarde, as máximas poderão chegar a 25ºC.



A previsão é que o frio permaneça no Triângulo Mineiro nessa sexta-feira (30/7), cuja manhã pode baixar mais um pouco as mínimas, atingindo 5ºC. Contudo, durante a tarde, as máximas poderão chegar a 25ºC.

A frente fria, acompanhada de uma massa de ar seco de origem polar, perde força a partir daí e durante o fim de semana o tempo tende a voltar ao comportamento dos últimos dias com variação de 10ºC no período mais frio a tardes entre 25ºC e 27ºC. Sempre com céu de parcialmente nublado a aberto.



O dia mais frio do ano em Uberlândia foi 30 de junho, quando foi registrada mínima 4ºC e sensação térmica de zero grau. Essa também foi a temperatura mais baixa dos últimos 21 anos na cidade.