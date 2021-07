Frente fria: ventos de até 80km/h atingiram o Sul de MG nesta quinta (29/7)

congelante chegou para osnovamente. É a segunda vez só neste mês de julho. Com ele vieram tambémcontínuas para as Regiõese Sudeste,de quase 80km durante a madrugada para todo o estado e queda nas temperaturas, em comparação com o início da semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Monte Verde, no Sul de Minas, foi registrada a menor temperatura no início da manhã: - 1,4°C.

Já a Rede de Estações Municipais Meteorológicas identificou que uma fazenda localizada em área serrana, mais precisamente no Bairro Olivais de Quelemém, na cidade de Maria da Fé, registrou ventos de 78 km/h e a temperatura chegou a marcar -0,6°C.

Nascer do sol em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em Belo Horizonte a temperatura mínima foi registrada na estação Meteorológica do Cercadinho com 10,1°C e a máxima nesta quinta-feira não vai passar dos 23°C. A umidade do ar na captal pode ficar abaixo de 30% no período de maior aquecimento.