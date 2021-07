Veja onde fez mais frio em Minas nesta quarta-feira (28/7)

Em BH, a previsão é de 6ºC nesta sexta-feira (30/7) (foto: Jair Amaral/EM/ DA Press)

Florestal: 6,6

Maria da Fé: 8,5

Monte Verde: 8,8

Caldas: 10,8

Rio Pardo: 8,0

Divinópolis: 9,4

Bambuí: 9,0

Araçuaí: 10,3

Águas Vermelhas: 10,0

São João Del Rei: 10,4

Uma frente fria chega a Minas e deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. Conforme o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (), a onda de frio que se aproxima do estado deverá, a partir desta quinta-feira (29/7), despencar temperaturas, principalmente no Sul de Minas.Nesta quarta-feira (28/7), a temperatura mínima do estado foi em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 6,6°C.O meteorologista doClaudemir Azevedo explica que a frente fria se desloca da Região Sul do país em direção ao Oeste e Sudeste brasileiro."Nesta quarta-feira, temos o rápido avanço de uma frente fria (que aumenta as nuvens e ocorrências de chuva) sobre o Sudeste do Brasil contribui para o aumento da nebulosidade e chuvas no Sul de Minas Gerais. O ar frio Polar (proporciona o declínio de temperatura) que segue na retaguarda", explicou.Ainda segundo o especialista, nesta quinta-feira (29/7), o ar frio já deve provocar queda de temperaturas, principalmente, no Sul de Minas. A previsão é que a mínima na região seja deEntretanto, o estado não deve bater novos recordes. Até o momento, a menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi -5,0ºC, registrada no dia 20 de julho em Maria da Fé, no Sul do estado. O recorde anterior do ano era de -4,2ºC, na mesma cidade, no dia 1º de julho.Na sexta-feira (30/7), geadas devem ocorrer na Região do Triângulo Mineiro, mais precisamente nos municípios de Sacramento e Frutal, e no Oeste de Minas, na cidade de Bambuí.De acordo com o Inmet, a massa de ar polar chegará pela Região Sul do estado e vai se alastrar para as outras áreas até alcançar a capital e região metropolitana (RMBH) na madrugada de sexta-feira. A previsão é de que a mínima fique em 6ºC e a máxima de 20ºC.Ainda de acordo com o meteorologista, a menor temperatura nesta quarta-feira (28/7) na capital foi registrada na estação da Pampulha, 12,9°C. A máxima foi registrada na parte da tarde: 29ºC na mesma estação.A previsão para esta quinta-feira é de mínima 14ºC e máxima 23ºC.A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nessa terça-feira (27/7), um alerta para baixas temperaturas. De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mínimas em torno de 8°C até a próxima segunda-feira (2/8)."O fim de semana deve seguir com temperatura baixas", disse o o meteorologista.A menor temperatura até o momento foi 7,6°C, registrada no dia 20 de julho na estação automática da Pampulha.A baixa umidade do ar também preocupa. A Defesa Civil emitiu alerta de risco para BH, válido até as 19h de quinta-feira. Segundo o órgão, a massa de ar seco deixa os índices abaixo de 30%. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 80%.