Minas ''congela'' e Belo Horizonte apela para a solidariedade

Para quem gosta de inverno rigoroso, a notícia é boa. Já para aqueles que sonham com o calor tropical, é melhor redobrar os cobertores, se enrolar no cachecol e tirar os casacos do armário, pois uma frente fria chega a Minas antes do previsto devendo derrubar as temperaturas nos próximos cinco dias. Conforme o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado ontem, a onda de frio que se aproxima do estado está prevista para começar hoje ao meio-dia e se estender até a meia-noite de domingo.





De acordo com o Inmet, a massa de ar polar chegará pela Região Sul do estado e vai se alastrar para as outras áreas até alcançar a capital e região metropolitana (RMBH) na madrugada de sexta-feira. Ontem em BH, a menor temperatura foi registrada na Estação Meteorológica da Pampulha, com 11,5ºC. A máxima ficou na casa dos 26ºC.





Nessa época, é fundamental para ajudar os necessitados, colaborando com as campanhas de solidariedade empreendidas por igrejas, organizações não governamentais e coletivos.



(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Geadas

Os meteorologistas informam que, mesmo com as baixas temperaturas nos municípios do Sul de Minas, as geadas parecem ter dado uma trégua aos moradores. A temperatura mínima registrada no estado foi em Caldas, no Sul, com 2,6ºC negativos. Já a máxima foi em Montalvânia, perto de 33ºC.





Outro alerta, além da friagem excessiva, está na umidade relativa do ar, que continua abaixo dos 30% na maior parte da Região Metropolitana de BH. O motivo está na massa de ar seco que atua em Minas. Na capital, os índices ficam em 25%, enquanto no Triângulo, em 20%.





Hora de ajudar





As doações reunidas na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida são destinadas à Pastoral de Rua da Arquidiocese de BH, que, diariamente, leva amparo aos que mais sofrem com o frio. O fruto da solidariedade também é partilhado com famílias pobres de diferentes regiões da capital e RMBH, a partir da rede de paróquias da arquidiocese – de modo descentralizado, sem aglomerações, os donativos chegam a quem precisa. *Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais

Com a queda nas temperaturas e a previsão de que o clima mais frio deve prevalecer nas próximas semanas, a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, mantém a Campanha do Agasalho. Cobertores, agasalhos, toucas, meias e outras peças de vestuário podem ser doados na própria Acolhida ou na iniciativa Canto da Rua Emergencial, responsável por diariamente amparar as pessoas que vivem nas ruas da cidade, neste tempo de pandemia.