BH tem alerta de frio, e temperatura deve ficar em torno dos 8ºC

Recomendações da Defesa Civil:%u2800%u2800

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria que chega no Brasil promete derrubar os termômetros, causando temperaturas negativas e geadas no Sul do estado. Em mais de 400 cidade mineiras, a previsão de declínio começa já nesta terça-feira (27/7), sob alerta de “” do Inmet e queda de até cinco graus na temperatura.A partir de quinta-feira (29/7), a previsão é de temperaturas negativas, com -2°C na Região Sul de Minas.A baixa umidade do ar também preocupa. A Defesa Civil emitiu alerta de risco para Belo Horizote, válido até as 19h de quinta-feira. Segundo o órgão, a massa de ar seco deixa os índices abaixo de 30%.O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 80%.