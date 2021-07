Frio intenso chega trazendo chuvas para o Sul de Minas, nesta quarta (28)

Região Sul e Sudeste já começam a encarar a nova frente fria (foto: Hotel Cabeça de Boi/Divulgação) frio chegou a Minas na madrugada desta quarta-feira (28/7) pela Região Sul e Sudeste. Em Monte Verde, o dia amanheceu com baixas temperaturas e chuva contínua, o que pode contribuir para a formação de geadas nesta área. A onda dechegou ana madrugada desta quarta-feira (28/7) pela Região. Em Monte Verde, o dia amanheceu com baixas temperaturas e, o que pode contribuir para a formação denesta área.

Para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta-feira (30/7) as geadas devem ocorrer na Região do Triângulo Mineiro, mais precisamente nos municípios de Sacramento e Frutal, e no Oeste de Minas na cidade de Bambuí.

A meteorologia não tem previsão de ocorrer neve no Pico das Agulhas Negras, localizado no Parque Nacional de Itatitiaia, divisa de Minas com o Rio de Janeiro.





Nesta quarta (28) o céu claro com algumas nuvens deve predominar em todo o estado, mas o clima frio vai se intensificando até o período da noite.

Ainda de acordo com os meteorologistas, em Belo Horizonte a menor temperatura foi registrada na estação da Pampulha, 13°C. A máxima deve chegar aos 26°C até o fim do dia, e a umidade do ar fica em 25% na capital mineira.

A temperatura mínima do estado foi em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 6,6°C.A máxima deve ser registrada no Norte de Minas, podendo alcançar os 33°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen