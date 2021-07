Cafeicultores do Sul de Minas temem massa de ar frio que chega esta semana

Ainda não há uma estimativa real, até porque a "super frente fria" ainda não chegou, mas as baixas temperaturas deste inverno já podem ter causado, segundo levantamento dos próprios cafeicultores, perda de 3,2 milhões de sacas de café – o que representaria uma quebra de aproximadamente 10% da quantidade produzida em 2020, por exemplo.

Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, com uma produção de que atingiu 34,6 milhões de sacas em 2020, representando 54% de toda a produção nacional.

Segundo os meteorologistas, Minas não deverá ter neve, mas certamente terá novas geadas, especialmente no Sul, Triângulo e Alto Paranaíba Além disso, o café representa 39% das exportações do agronegócio do Estado, com US$ 2,24 bilhões de receita e 12,5 milhões de sacas embarcadas.