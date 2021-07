Massa de ar polar e temperaturas negativas em MG; confira previsão do tempo

Blusa de frio não vai abandonar os mineiros nesta semana (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) cobertor extra não vai voltar para o armário. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ter temperaturas negativas em algumas cidades de Minas. O tempo gelado não tem previsão para ir embora. Nesta semana, os mineiros devem continuar com blusa de frio e oextra não vai voltar para o armário. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode terem algumas cidades de Minas.



Leia também: Minas Gerais tem domingo gelado e com baixa umidade





Nesta segunda-feira (26/7), o tempo deve continuar estável em todas as regiões do Estado devido à atuação de uma grande massa de ar seco. Ainda há possibilidade de formação de geada em pontos isolados da Serra da Mantiqueira, na divisa com o estado de São Paulo.









Ao longo da semana, a chegada de uma nova massa de ar frio polar pode causar a queda de temperatura sobre as regiões mineiras, com destaque para o Sul – onde os termômetros devem ficar abaixo de zero.

Previsão do tempo

Terça-feira (27/07)

Minas Gerais: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco no Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Temperatura: Máxima: 33ºC / Mínima: 5°C





Belo Horizonte: Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Temperatura: Máxima: 28ºC / Mínima: 13°C

Quarta-feira (28/07)

Minas Gerais: Céu nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Temperatura: Máxima: 31ºC / Mínima: 3°C





Belo Horizonte: Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Temperatura: Máxima: 28ºC / Mínima: 14°C

Quinta-feira (29/07)

Minas Gerais: Céu nublado a parcialmente nublado com chuvisco no Sul/Sudoeste. Céu nublado a parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Temperatura: Máxima: 27ºC / Mínima: -3°C





Belo Horizonte: Céu nublado a parcialmente nublado.

Temperatura: Máxima: 21ºC / Mínima: 8°C

Recordes de frio

Até este domingo (25/07), a menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi -5ºC registrada no último dia 20 em Maria da Fé, no Sul do estado. Anteriormente a esse registro, o recorde tinha sido -4,2ºC na mesma cidade, no primeiro dia de julho.





Na capital, a menor temperatura até o momento foi 7,6°C também registrada na última terça (20/07) na estação automática da Pampulha. Confira as menores temperaturas registradas em 2021, até o momento, nas estações do Inmet localizadas em Belo Horizonte: