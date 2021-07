Esfriou mais? BH registra novo recorde nesta terça

Belo Horizonte amanheceu com céu claro e algumas nuvens (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) frias. Em Belo Horizonte, durante a madrugada desta terça-feira (06/7) a temperatura mínima bateu mais um recorde e marcou 8,7°C, sendo considerada pelos meteorologistas como a menor do ano. A massa de ar polar sob o estado está fazendo com que as noites sejam cada vez mais. Em, durante a madrugada desta terça-feira (06/7) abateu mais ume marcou 8,7°C, sendo considerada pelos meteorologistas como ado ano.

De acordo com a Rede de Estações Meteorológicas, na Região Sul, mais precisamente em Maria da Fé, as temperaturas subiram um pouco, marcando 7 °C durante a madrugada, mas o tempo amanheceu fechado dando a sensação de que “pode vir chuva mais tarde”.

Nas outras regiões, o céu fica parcialmente nublado sem possibilidade de chuvas.

A umidade do ar em BH está estável marcando 35% no período de maior aquecimento. Entretanto, no Triângulo Mineiro e Noroeste os níveis de umidade estão baixos marcando 20%, no período da tarde.

A temperatura mínima registrou-se durante a madrugada em Caldas no Sul de Minas, marcando 2,1 °C e a máxima deve ser na Região do Norte podendo chegar aos 32 °C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen