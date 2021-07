BH tem novo alerta de frio; temperatura deve ficar abaixo dos 12ºC

Atuação de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mínimas abaixo dos 12°C em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Hidrate-se;%u2800 %u2800%u2800

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;%u2800

Realize atividades físicas utilizando agasalho;%u2800 %u2800%u2800

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;%u2800 %u2800%u2800

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

(Com informações de Cristiane Silva)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta segunda-feira (5/7), um novopara baixasna capital mineira.De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mínimas abaixo dosaté a próxima-feira (9/7).Entre as 6h e 7h desta segunda-feira (5/7), a estação meteorológica da Pampulha marcou 8,8°C, ade 2021. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Leia também: Com a chegada do frio, campanhas do agasalho pedem doações em BH Até então, o dia mais frio havia sido o último sábado (3/7), quando foram registrados 10°C na mesma estação meteorológica.De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, a estação meteorológica do Cercadinho, na Região Oeste registrou foram 10,9°C nesta segunda. Como há pouco vento, não houve uma grande diferença em relação à sensação térmica.