MG tem nove das 14 macrorregiões na onda verde; só uma segue na vermelha

Demanda por internações diminuiu em Minas, possibilitando alívio nas restrições (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Nove das 14 macrorregiões estão na onda verde do Minas Consciente (foto: Reprodução/Governo MG)



As macrorregiões Centro, Sul e Noroeste foram alçadas à onda verde do, programa criado pelo governo estadual para nortear as restrições adotadas para combater a. O alívio nas normas foi anunciado nesta quinta-feira (5/8) pelo Comitê Extraordinário instituído para monitorar a. Agora, nove das 14 áreas do mapa mineiro estão no mais livre estágio do plano de contenção ao coronavírus.Na, onde à exceção do nível roxo, as restrições são as mais rígidas, ficou apenas o Triângulo do Sul. O Nordeste foi promovido ao estágio amarelo, intermediário, onde já estavam Leste, Leste do Sul e Triângulo do Norte.Embora Belo Horizonte não tenha aderido ao Minas Consciente, a macrorregião Centro é composta por municípios que circundam a capital. É a primeira vez desde dezembro que a área consegue chegar à"Pela primeira vez em muito tempo, estamos vendo o mapa de Minas com o verde prevalecendo", enalteceu o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa Os números da pandemia em Minas Gerais possibilitaram o avanço. Nas últimas duas semanas, a taxa de incidência da COVID-19 baixou em 14%; os índices de internação também caíram. Segundo dados do Palácio Tiradentes, os pedidos de hospitalização caíram 30% no último mês. As quedas ocorreram em todas as faixas etárias.Para Baccheretti, o recuo é reflexo do processo de vacinação . "Julho foi o mês em que Minas recebeu mais vacinas. Isso gera impacto direto sobre a população. Mais gente vacinada, menos internações e menos mortes", pontuou. O número de injeções aplicadas ultrapassa 12,6 milhões.Os leitos de enfermaria estão 77,99% ocupados em Minas. Das vagas preenchidas, 11,54% correspondem a infectados pelo coronavírus - ou casos suspeitos. Nas UTIs, a ocupação é de 66,11%. Do total, 49,86% corresponde a pacientes ligados à COVID-19.Em estado de alerta, o Triângulo do Sul tem 100% das camas de terapia intensiva ocupadas.