Minas Gerais quer iniciar vacinação de menores de idade em setembro

Fábio Baccheretti, secretário de Saúde de MG, concedeu entrevista coletiva para tratar da COVID-19 (foto: Fábio Marchetto / SES-MG)

Histórico

O governo de Minas Gerais estima iniciar a vacinação antiCOVID-19 de adolescentes já no próximo mês. A ideia é encerrar a imunização de pessoas de 18 anos no começo de setembro e, na sequência, iniciar a nova etapa de aplicação das inejções. A ideia é começar com osportadores de. O plano foi anunciado nesta quinta-feira (5/8) pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.Por ora, apenas o imunizante produzido pelapoderá ser utilizado. Segundo Baccheretti, há entendimento entre as secretarias estaduais e o Ministério da Saúde para viabilizar o avanço."Após completarmos (a vacinação de maiores de) 18 anos, o próximo grupo, com Pfizer - por enquanto, só ela poderá ser utilizada - (são) os adolescentes. Primeiro, os com comorbidades. Depois, todos os adolescentes. A expectativa é que em setembro os adolescentes já estejam se vacinando em Minas", disse, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa.Em julho, o governador Romeu Zema (Novo) chegou a afirmar que vacinaria cidadãos entre 12 e 17 anos mesmo sem aval do Ministério da Saúde. Depois, recuou e falou sobre a necessidade da aprovação federal.Neste mês, o Palácio Tiradentes trabalha para imunizar cidadãos entre 39 e 25 anos, de forma decrescente. A tendência é que alguns municípios, inclusive, cheguem à faixa dos 18 anos ainda em agosto. "Isso mostra a aceleração da vacinação no estado", sentenciou. fim das tratativas por exemplares da Sputnik V , de origem russa, não deve impactar negativamente o cronograma estadual.