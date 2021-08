Contra cepa Delta, Minas amplia testes genômicos; contatos são monitorados

Baccheretti, que chefia a Saúde em MG, atualizou situação da pandemia no estado (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Casos 'importados'

Para acompanhar a situação dadaem Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) aposta no aumento do número de testes genômicos, tipo de exame capaz de detectar a cepa. Quatro casos já foram detectados: dois em Belo Horizonte, um em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e outro em Virginópolis de Minas, no Vale do Rio Doce.Nesta quinta-feira (5/8), o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que o estado tem feito cerca de 180 exames genômicos semanais, distribuídos por nove macrorregiões. Os testes são fruto de parceria entre a Fundação Ezequiel Dias (Funed) e a Universidade Federal de(UFMG)."As macrorregiões Sudeste, Leste do Sul e Sul, que são muito próximas de estados em que a variante Delta vem predominando, com movimentação comum de pessoas, serão as áreas com maior testagem. Estamos aumentando os testes genômicos e fazendo esse acompanhamento", afirmou, citando como exemplo as regiões de fronteira com o Rio de Janeiro, unidade da federação onde a cepa tem avançado consideravelmente.O primeiro caso da variante Delta em MG, surgido em Juiz de Fora, foi oficializado em junho. Os infectados deforam confirmados pela prefeitura na semana passada, bem como o caso em Virginópolis. Mesmo sem novos registros, o governo estadual faz acompanhamento da situação."Estamos investigando os contatos (dos casos confirmados). Todo contato é investigado, acompanhado e testado", garantiu Baccheretti.O secretário de Saúde lembrou que os imunizantes disponíveis à população são capazes de barrar a cepa Delta. Ele pediu respeito às normas sanitárias."A forma de evitar a transmissão e a doença, que é a vacina, não muda. É a mesma. (Há) o uso de máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos. São as mesmas formas de combater o vírus. O estudo genômico é importante, mas o mais importante é que todos os cuidados sejam mantidos".Os moradores de Belo Horizonte identificados com a variante Delta estiveram recentemente no caso juiz-forano também é fruto de viagem ao exterior. A pessoa em questão esteve na Índia. Em Virginópolis , a secretaria de Saúde local optou por não identificar o destino da viagem do cidadão contaminado. Sabe-se, porém, que ele foi infectado quando esteve em outra cidade.No fim de julho, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, divulgou documento alertando que a variante Delta pode ser um grande risco para pessoas não imunizadas , uma vez que é altamente contagiosa se comparada com outras