Quando questionado sobre quais medidas estão sendo adotadas pelo Governo de Minas para evitar que a cepa indiana, detectada no Maranhão, chegue ao estado, o gestor informou que as medidas sanitárias para limitar a circulação da cepa são adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvis). A ela cabe suspender, por exemplo, a chegada de voos do país asiático. Segundo ele, cabe também à agência reguladora adotar ações em portos e aeroportos.

Os secretários de estado de Saúde, por meio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) , solicitaram à Anvisa que, em casos suspeitos, seja realizada a quarentena. Ele afirmou também que a Anvisa envia um comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs), que passa, então, a monitorar as pessoas que tiveram contato com quem tem suspeita de carregar a nova cepa.

O secrtário também falou sobre a perda de doses de vacina em Juiz de Fora. Segundo ele, o município está na média de perda de 0,5%. Ele lembrou que há uma reserva técnica de 5% das doses exatamente para cobrir essas perdas.