Número de diagnósticos positivos da COVID-19 ainda é muito alto, demonstrando alta circulação do vírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Os indicaditivos de aumento no número de casos de COVID-19 em Minas preocupam o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti. Em entrevista coletiva, concedida nesta quinta-feira (27/05) na Cidade Administrativa, o gestor afirmou que a curva de transmissão demonstrou uma queda na média móvel de casos em maio em comparação a março e abril, no entanto, os números voltaram a subir.

"Temos um platô com viés de alta", afirmou. Ele reforçou que é importante observar se o estado está entrando em um novo pico, lembrando que a segunda onda ainda não foi controlada.

COVID-19: com 244 mortes em 24 horas, Minas chega a 39.784 no total





O secretário destacou que o número de positividade de diagnósticos da COVID-19 é ainda muito alto, "demonstrando alta circulação do vírus".

Baccheretti disse que é importante observar para saber se o aumento é em decorrência das comemorações do Dia das Mães ou se reflete a flexibilização das atividades econômicas nas regiões mineiras.

Ele também anunciou ações adotadas pelo estado para enfrentar o que pode ser a terceira onda da pandemia. Afirmou que houve aumento na testagem, com a realização de testes rápidos.



Disse ainda que haverá abertura de leitos nas regiões com maior estresse assistencial, citando, como expemplo, a abertura de cinco leitos em Coromandel, no Alto Paranaíba, município que teve superlotação nos leitos na segunda onda. "Sofreu muito com a segunda onda. Tivemos lá 90 pacientes transferidos."

Também, segundo ele, a Secretaria de Estado da Saúde tem realizado a transferência de pacientes de regiões de saúde com a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva e enfermaria mais alta para regiões com uma folga.



Bacchretti citou aumento no número de pacientes em espera por leitos na região Sul e disse que a região do Vale do Aço, por exemplo, é uma das que têm "uma gordura" se referindo a um menor percentual de ocupação dos leitos.

O secretário também informou o envio de kit com medicamentos para intubação para 600 municípios e atualizou o número de doses de recebidas em todo o estado.



Segundo ele, com a última remessa de cerca de 600 mil doses de vacinas da Astrazeneca e Pfizer, o estado recebeu 9 milhõees de doses e aplicou 7 milhões deste total.









