Temperaturas sobem no Sul de Minas, e há previsão de chuva

Vista da Região Central de BH. O Céu amanheceu claro, com algumas nuvens (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A última quinta-feira (27/5) do mês de maio será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em quase toda Minas Gerais. Na Região Sul do estado, os termômetros identificaram uma perda de força da massa de ar frio, e as temperaturas se elevaram gradativamente.









nublado nesta quinta. Nas outras áreas, o céu fica claro com algumas nuvens.



Os termômetros apontam que há chance de chuvas também nas Regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, e nestas regiões o céu fica nublado nesta quinta. Nas outras áreas, o céu fica claro com algumas nuvens. Ainda segundo o Inmet, a menor temperatura em Minas foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul, onde os termômetros marcaram 6,3 °C. O clima deu uma aquecida em comparação com a última terça-feira (25/5), quando o município registrou a menor temperatura do ano de 2021, com 0,3 °C durante a madrugada. De acordo com os meteorologistas, este aumento se deve à perda de massa de ar frio que se estabeleceu sob a região.





Já na Região Norte, no município de Montalvânia, o calor pode chegar aos 36 °C. A alta temperatura diminui a umidade do ar, que não deve passar dos 25%. Esta baixa umidade ocorre também no Triângulo Mineiro, que já vem registrando níveis baixos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra