Chuvas, geadas e baixa umidade atingem Minas nesta quarta-feira (26/5)

Belo Horizonte amanheceu com céu claro, mas o clima frio continua na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press ) Nesta quarta -feira (26/5) Minas terá céu parcialmente nublado e chance de chuvas em quase todas as regiões. Já na Região Sul, o frio continua e o período da manhã foi marcado por geada em Monte Verde. Entretanto, no Norte de Minas, as altas temperaturas deixam a umidade do ar em estado de alerta.

Os meterologistas apontam que há chance de chuvas também nas Regiões Central, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, em que o céu fica nublado até ao final do dia. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens.

Em Monte Verde, no Sul de Minas, a população teve um amanhecer com muito frio e geadas novamente (foto: Mari Felippini/Divulgação ) Monte Verde, na Região Sul de Minas, teve mais uma madrugada gelada, com temperatura com 1,4 °C. Moradores do distrito de Camanducaia, fizeram registros de como foi o início da manhã desta quarta (26/5).

Já na Região Norte, mais precisamente no município de Montalvânia, o calor está intenso e pode chegar aos 36 °C. Este alto índice de temperatura faz com que a umidade do ar fique em 25%, estado crítico, que pode dificultar a respiração.



Esta baixa umidade ocorre também no Triângulo Mineiro, que já vinha registrando níveis baixos no decorrer da semana.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira