Eclipse total e superlua no mesmo dia; evento ocorre a cada quatro anos

Na madrugada de terça (25/5) para(26/5), ocorreu um dos raros fenômenos espaciais. Foi registrado um, em cojunto com a. De acordo com o Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esta junção ocorre a cada quatro anos.

Segundo o professor de Física da UFMG, Renato Las Casas, o eclipse lunar da madrugada desta quarta foi total, mas não foi possível ser visto da maior parte doQuem acordou muito cedo conseguiu ver apenas a fase penumbral da lua, que ocorre antes de ela passar pelo clone de sombra (quando a lua projeta dois lados de sombra ao invés de ter um lado iluminado), que provoca o eclipse. Já os moradores do Acre e do Amazonas, conseguiram ver o eclipse apenas de forma

(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

"Já a superlua é causada quando a lua passa pelo ponto perigeu, que é o ponto damais próximo da Terra. E quando ocorre a coincidência da lua cheia estar próxima a este ponto, temos então uma super lua", explica o professor.O encontro desta super lua com o mesmo momento dototal é um evento raro de acontecer. Ele pode ocorrer de quatro em quatro ou cinco em cinco anos. Renato Las Casas diz que, pelas previsões, o próximo eclipse lunar total ocorrerá em 18 de novembro deste ano, e poderá ser visto por completo aqui de Minas Gerais. Já o eclipse total com a super lua estápara acontecer em 18 de setembro de 2024, daqui a três anos. E a próxima superlua está marcada para o próximo ano, em 14 de junho de 2022.O professor explica que as condiçõespodem estar associadas a estes fenômenos, quando, por exemplo, o céu está com muitas nuvens e ou está caindo geadas. Estespodem dificultar a visão do eclipse e da superlua.