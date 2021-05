Kalil assina termo de patrocínio para vacina contra COVID-19 da UFMG

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e reitora da UFMG, Sandra Goulart (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD) assinou na tarde desta quinta-feira (27/5) um termo de patrocínio de R$ 30 milhões para a vacina contra COVID-19 produzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A intenção é de que o Executivo municipal auxilie financeiramente para a sequência dos estudos do imunizante. Prefeito de Belo Horizonte,(PSD) assinou na tarde desta quinta-feira (27/5) um termo de patrocínio de R$ 30 milhões para acontraproduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (). Aé de que o Executivo municipal auxiliepara a sequência dos estudos do imunizante.









Kalil deu detalhes do patrocínio: serão R$ 30 milhões repassados à UFMG por intermédio da Fundação Ezequiel Dias (Fundeb). O valor será dividido em parcelas mensais de maio até dezembro, à medida que forem cumpridas a evolução de etapas. A primeira será de R$ 6 milhões.



"Por uma questão cultural, do próprio povo mineiro de saber da importância das nossas coisas, ou não saber, a UFMG foi escolhida como a melhor do Brasil. Como a Universidade Federal mais bem gerida do Brasil. Como prêmio, recebeu esta semana a notícia de um corte de 26,7% do orçamento", lamentou o prefeito. "Parabéns, pena que a medalha foi tão ruim", disse.





A UFMG está em processo de desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra o coronavírus, batizada de Spintec. A intenção da universidade é iniciar em 2022 a produção em escala do imunizante, em parceria com Funed.



"Grande satisfação estar aqui, tenho que agradecer a parceria do prefeito em todas as iniciativas. Tem sido um grande parceiro, e ser parceiro da UFMG é ser parceiro da ciência no enfrentamento à pandemia e desenvolvimentos", iniciou Sandra. "Segundo é agradecer esse apoio nesse momento tão crítico. A vacina iniciou lá atrás, março de 2020 com apoio do ministério e deu resultado. Agora está chegando em fase importante e que precisávamos desses R$ 30 mi para que os testes não fossem interrompidos, e o prefeito nos atendeu. Ainda não tínhamos recursos garantidos, então veio em um momento importantíssimo. Diante de um cenário preocupante, essa contribuição tem significado especial", acrescentou.



Atualmente, a Spintec está na fase de testes em primatas. Passada esta fase, o estudo entrará nas etapas 1 e 2 de testes clínicos em humanos. Segundo a reitora da UFMG, o valor vai dar seguimento nos testes. "Esse apoio as fases 1 e 2 vai dar continuidade e segurança, o vírus veio para ficar e precisaremos disso nos próximos anos. É um chamado do nosso país e esperamos que a UFMG possa atender essa demanda da sociedade. Meu agradecimentos ao prefeito Kalil. Terá impacto importantíssimo, muito obrigada por atender essas demandas da UFMG, que é um patrimônio. Merece todo respeito e todo apoio, temos confiança que o orçamento será recomposto", comemorou.