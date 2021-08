Motorista que atropelou homem no Barreiro é indiciado por homicídio doloso

(foto: Reprodução de vídeo cedido pela PCMG)

As investigações preliminares sobre ode um homem de 52 anos por umda linha 3053, ocorrido na manhã dessa sexta-feira (6/8) na Avenida Sinfrônio Brochado, Região do, em Belo Horizonte, desencadearam naa, em flagrante, por homicídio doloso. As informações foram passadas pelo delegado do Departamento Estadual de Investigação a Crimes de Trânsito (Deictran), Davi Batista Gomes.De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, além das testemunhas ouvidas, imagens obtidas do atropelamento revelam que o veículo chegou a reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestres, porém, após a vítima gesticular para o motorista, este arrancou novamente, jogando o homem ao chão e, em seguida, passando com as rodas traseiras sobre ocorpo dele.Após a análise destes dados, o que seria um homicídio culposo na condução de veículo automotor, passou a ser considerado homicídio com dolo eventual. Na noite dessa sexta-feira, o condutor do coletivo, que não tem antecedentes criminais, foi levado para o plantão do Deictran, onde foi autuado e encaminhado ao Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) da Gameleira. De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem com o objetivo de apurar a totalidade dos fatos.