Homem cumpre promessa e coloca fogo na fazenda do próprio irmão

Após colocar fogo na casa, homem fugiu pelo matagal, mas foi preso pela Polícia Militar (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação) fogo na sede da fazenda do próprio irmão em Araxá, no Alto Paranaíba. O suspeito havia prometido na noite anterior que destruiria a propriedade do parente, além de matá-lo. O crime ocorreu nessa quinta-feira (5/8). Um homem de 43 anos foi preso por colocarna sede da fazenda do próprioem, no Alto Paranaíba. O suspeito havia prometido na noite anterior que destruiria a propriedade do parente, além de matá-lo. O crime ocorreu nessa quinta-feira (5/8).





prometeu , além de colocar matar os animais bovinos. Após perguntar sobre rendimentos financeiros da propriedade, o homem disse que estava sendo enganado pelo irmão e matá-lo , além de colocar fogo na fazenda, na sede eos animais bovinos.

Com o fogo, forro de PVC da residência veio a ruir (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

No dia seguinte, no fim da manhã, o homem cumpriu parte das promessas e colocou fogo na sede, além de disparar tiros com uma carabina. O autor usou um pequeno fogareiro, segundo os militares, para atear fogo no sofá da sala, que se alastrou para um quarto. Ele também incediou uma cadeira na cozinha.

Parte da vegetação foi queimada, mas o fogo logo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Fuga e prisão

O homem, segundo testemunhas informaram aos agentes, fugiu logo após colocar o fogo e fazer os disparos. Ele entrou em uma mata, onde, após rastreamento da PM, foi preso.

Homem teria prometido, ainda, matar o próprio irmão (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

A arma não foi encontrada e o suspeito não quis ser levado a uma unidade de saúde para fazer exame de corpo de delito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.