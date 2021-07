Homem não consegue cachaça a fiado, coloca fogo em mata de parque e é preso

O caso ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse sábado (24/7). Após não conseguir a cachaça no Bar da Renata, o homem pegou uma caixa de fósforo e colocou fogo na Mata do Catingueiro, pertencente ao parque municipal homônimo. O incêndio se espalhou e só foi controlado após mobilização de bombeiros, Polícia Militar e Polícia Militar do Meio Ambiente.