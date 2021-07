Quatro equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um caminhoneiro ainda não identificado morreu carbonizado em um incêndio que atingiu pelo menos três veículos de carga na madrugada desta segunda-feira (26/7) em um posto de combustíveis no Anel Rodoviário, Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte.













A carreta onde estava a vítima foi completamente destruída. As outras duas foram atingidas parcialmente pelo fogo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Segundo a corporação, os veículos estavam parados a pelo menos 15 metros das bombas de combustível. O fogo começou em uma das carretas e se espalhou para outras duas. Havia dois veículos menores na mesma parada, mas estavam mais distantes e não foram atingidos.





Um dos veículos transportava sofás e teria saído de Ubá, na Zona da Mata, para a capital mineira. Nele estavam o motorista e um ajudante que pernoitavam no posto. A suspeita é de que, considerando os materiais inflamáveis da carga, o fogo tenha se espalhado rapidamente e o motorista não conseguiu sair a tempo. O ajudante escapou. Ainda não se sabe se ele dormia na carreta no momento do incêndio.









Carreta transportava sofás de Ubá para Belo Horizonte. Ajudante do caminhoneiro conseguiu escapar (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Os outros dois veículos de carga foram queimados parcialmente. As bombas de combustível precisaram ser desativadas para evitar uma explosão. Os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que a estrutura do posto fosse atingida. Quatro viaturas trabalharam no combate ao fogo. Como toda cabine ficou em chamas, não havia documentos que auxiliassem a identificar a vítima. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estiveram no local.