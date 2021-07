BH: Jovem é preso após atear fogo em casa e colocar família em risco

Homem em surto colocou fogo dentro de casa (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Um homem de 24 anos foi preso depois de colocar fogo dentro de casa, assustar vizinhos e mobilizar polícia e bombeiros. O teto chegou a desabar sobre a mãe dele durante o resgate. O caso ocorreu no início da tarde de quarta-feira (21/07) no Bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte.





suicídio, depois que ia pra São Paulo. No quarto, ele juntou seus pertences, colocou fogo e as chamas se alastraram rapidamente", contou o tenente Renilson Guimarães, da Polícia Militar. "O rapaz não estava muito conformado com o relacionamento dos pais, parece que estão em fase de separação. Ontem pela manhã ele começou a ficar agressivo, agredir familiares e quebrar bens na residência. Ele foi para o hospital e lá fugiu. No início da tarde ele começou a falar em suicídio, depois que ia pra São Paulo. No quarto, ele juntou seus pertences, colocou fogo e as chamas se alastraram rapidamente", contou o tenente Renilson Guimarães, da Polícia Militar.





Quando a PM chegou no local, conseguiu socorrer seis vítimas – entre elas, uma mulher grávida e duas crianças – que estavam presas dentro da casa tomada de fumaça e chamas.





“Uma policial militar que socorreu uma das vítimas nos fundos da casa chegou a ficar presa devido às altas chamas, conseguindo vislumbrar uma saída num corredor externo, onde havia menos fumaça”, detalhou a PM em boletim de ocorrência.

Telhado chegou a desabar (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Ainda segundo a polícia, as vítimas e o rapaz inalaram muita fumaça e todos foram medicados na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte. Os bombeiros militares estiveram no local e controlaram as chamas.