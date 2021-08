Mineiro que viajava de Lisboa a Confins desaparece em Guarulhos

Eliseu Teixeira Mendes foi visto pela última na saída de hotel onde passou a noite (foto: Reprodução/Eliseu Mendes/Facebook ) Eliseu Teixeira Mendes, de 46 anos, está desesperada à procura do parente. O mineiro retornava ao Brasil, após cinco anos morando em Portugal, quando desapareceu durante o trajeto. Ele passou mal no avião, ainda no domingo (1º/8), e desceu em Guarulhos (SP), onde foi visto pela última vez no dia seguinte. A família de, de 46 anos, está desesperada à procura do parente. O mineiro retornava ao Brasil, após cinco anos morando em, quandodurante o trajeto. Ele passou mal no avião, ainda no domingo (1º/8), e desceu em Guarulhos (SP), onde foi visto pela última vez no dia seguinte.

"O recepcionista do hotel disse que o carro que levaria os hóspedes ao aeroporto sairia somente a partir de 5h. Então, ele resolveu sair e desapareceu", explica Karyne Mendes Silva, prima de Eliseu.

'Desnorteado'

Karyne disse que teve acesso às imagens do circuito interno do hotel e percebeu que, quando Eliseu saiu, não estava bem. “Parecia estar desnorteado, talvez pelo efeito dos medicamentos que tomou”, relata.

Os documentos de Eliseu foram encontrados na terça-feira (3/8), dentro da mochila que carregava, no Bairro Vila Maranduba, em Guarulhos. O local fica distante do hotel onde o mineiro se hospedou.

A mochila foi entregue a um guarda civil municipal, que abriu a mochila e encontrou documentos e pertences de Eliseu - inclusive o passaporte, mais uma quantia em dinheiro. Com a identificação, o agente entrou em contato com a família do mineiro em Governador Valadares.

“Estamos todos desesperados querendo resolver logo esse desaparecimento do meu primo”, disse Karyne. Segundo ela, Eliseu trabalhava em Portugal havia 5 anos como marceneiro, e estava retornando para Governador Valadares para rever os filhos, de 16, 18 e 21 anos de idade.

Informações sobre Eliseu podem ser passada para Karyne Mendes Silva, pelo telefone (33) 98813-0493.