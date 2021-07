Mistério! Desaparecimento de vaquinha de estimação movimenta internautas

Vaca de estimação desaparece em Fazenda Escola e sua busca movimenta as redes sociais (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) mistério ronda a região de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, onde se localiza o Hospital Veterinário e Fazenda Escola de uma faculdade com sede na capital. Uma vaquinha adotada por uma então estagiária da instituição desapareceu nesta semana e as buscas por seu paradeiro movimentam a internet. Umronda a região de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, onde se localiza ode uma faculdade com sede na capital. Umaadotada por uma então estagiária da instituição desapareceu nesta semana e as buscas por seu paradeiro movimentam a internet.









Alguém viu Anastácia?





A médica veterinária mora em Belo Horizonte, mas viajava para Ribeirão das Neves todos os fins de semana para cuidar da novilha.



Ela afirma que todos conheciam a Anastácia e nutriam um enorme carinho pela vaquinha de estimação . “Ela tem até Instagram”, comenta.





Segundo Mariana, seu sumiço é um mistério. Um funcionário da fazenda, que pertence ao Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), comunicou seu desaparecimento na manhã dessa quarta-feira (21/7).



Entretanto, há divergências sobre o ocorrido, segundo a dona da vaquinha. "As informações são divergentes, cada pessoa fala que ela sumiu em um dia”, completa.





Novilha chamada Anastácia foi adotada por estagiária da instituição há um ano e seis meses (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) De acordo com a médica veterinária, a pouca informação que chegou até ela é que Anastácia foi roubada. “Falaram que foi rompida a cerca e que ela foi puxada.”





Anastácia foi adotada assim que nasceu, em uma fazenda em Itaúna – ela foi dada de presente à Mariana que, na época, fazia estágio na fazenda. Todos os seus cuidados são financiados pela dona, que compra a alimentação, os medicamentos necessários e paga um funcionário para seu cuidado diário.





Em ambiente virtual, dezenas de internautas compartilharam o post sobre seu desaparecimento e auxiliaram na busca.

Investigações em andamento





Em nota, o UniBH lamentou o ocorrido e confirmou o arrombamento de uma das baias da Fazenda Escola, na noite da última quarta-feira (21/07). A área, que faz divisa com a rodovia BR-040 e com outras fazendas da região, teve as cercas cortadas.





A instituição afirma que assim que verificado o arrombamento e a ausência do animal, acionou imediatamente a Polícia Militar, e o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. De acordo com Mariana, o BO foi registrado na tarde desta quinta-feira.





A instituição diz que o acontecimento se trata de um caso isolado e que se solidariza com a tutora da novilha.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz