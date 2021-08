Policiais de MG ajudam a interceptar caminhão com 232 quilos de cocaína

Policiais mineiros ajudaram a interceptar caminhão com drogas em Goiás (foto: PMGO/Divulgação)

Uma força-tarefa entre policiais de, Mato Grosso e Goiás interceptou um caminhão com 232 quilos de. A carga, segundo as forças de segurança, estava na iminência de ser enviada a solo mineiro. Os responsáveis pelo transporte da droga foram abordados em Itaberaí, Região Metropolitana de Goiânia, nessa sexta-feira (6/8). Duas pessoas acabaram presas.





Os tabletes de cocaína estavam escondidos no assoalho do. Ao serem inquiridos pelos policiais, os responsáveis pelo transporte forneceram versões conflituosas sobre o que faziam. Na vistoria ao veículo, aacabou encontrada em um fundo falso.O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e as forças de segurança de, no Triângulo, trocaram as informações que indicavam a possibilidade de o caminhão estar seguindo para Minas Gerais. Policiais federais mato-grossenses e goianos também participaram da operação, bem como agentes de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal de Goiás. As penas por tráfico de drogas associação ao tráfico podem somar 25 anos de prisão.