Homens e mulheres com 32 anos serão vacinados contra COVID em Sete Lagoas

População a partir de 32 anos se vacina entre sexta e sábado em Sete Lagoas (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação) Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, vai vacinar as pessoas com 32 pessoas entre sexta-feira (13/8) e sábado (14/8). Em um dia, homens serão imunizados e, no outro, as mulheres. Também nesta sexta-feira (13/8), é a vez dos industriários de 25 anos. , na Região Central de Minas Gerais, vaias pessoas com 32 pessoas entre sexta-feira (13/8) e sábado (14/8). Em um dia, homens serão imunizados e, no outro, as mulheres. Também nesta sexta-feira (13/8), é a vez dos industriários de 25 anos.

As mulheres com 32 anos serão imunizadas na sexta-feira (13/8), das 9h às 16h. As opções para elas receberem a primeira dose serão: o Ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), a pe%u0301; e a Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril), em sistema drive-thru.

senhas ate%u0301 meia hora antes do fim do horário. Se a procura estiver muito grande, a prefeitura de Sete Lagoas informa que sera%u0303o distribui%u0301dasate%u0301 meia hora antes do fim do horário.

Os documentos necessários são:





identidade com foto

carteira de vacinac%u0327a%u0303o

carta%u0303o do SUS ou CPF

comprovante de enderec%u0327o em nome da pessoa (quem na%u0303o tem o comprovante deve solicitar junto ao Estratégia Saúde da Família (ESF) mais pro%u0301ximo de casa)

Industriários

A imunização dos jovens industriários será na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas - ACI (R. Nicola Lanza, 140, Centro), das 9h às 18h.

Os documentos necessários para a vacinação são carteira de trabalho, declaração da empresa com código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Vacinação em Sete Lagoas

Até a atualização feita na quarta-feira (11/8), receberam a 1ª dose da vacina 126.618 pessoas (52,3% da população). A 2ª dose foi aplicada em 41.378 cidadãos e a dose única em 5.564 pessoas. Ao todo, somando a segunda dose e a dose única, 19,4% da população está completamente imunizada.

Durante a vacinação, os cidadãos poderão doar 1Kg de alimento não perecível ou ração animal para a campanha Vacinação Solidária.

COVID no município

Conforme o boletim mais recente da prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (12/8), Sete Lagoas contabiliza um total de 22.902 contaminados pela COVID-19 desde o início da pandemia, com a confirmação de 25 novos casos.

Um óbito foi registrado na manhã desta quinta-feira (12/8), no Hospital Municipal, um homem de 47 anos. A cidade chegou a 596 óbitos.

Se comparado ao boletim da última quinta-feira (5/7), quando o número de contaminados era de 22.720 e de 593 óbitos, houve um aumento de 182 novos casos e três mortes.

Dos 49 internados no município, 21 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 28 em enfermaria. Entre os internados na UTI, 14 são de Sete Lagoas e sete são de outras cidades da região.