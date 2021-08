Sete Lagoas pode assumir o gerenciamento regional do Samu

Cresce a possibilidade do Samu ganhar uma estrutura melhor para atender municípios da região de Sete Lagoas (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação )

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) estuda uma proposta para que o município de Sete Lagoas, Região Central do estado, assuma o gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na microrregião que ela está localizada, passando a atuar de maneira regionalizada.

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde representaram a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas em uma reunião, na última sexta-feira (6/8), quando a pauta foi essa regionalização, que tem como objetivo levar o atendimento do Samu para os municípios onde a cobertura não existe.

O Samu foi criado em 2003 e várias cidades da região não contam com esse serviço. Agora, o atendimento pode chegar até esses municípios por meio de um novo programa do governo de Minas.

“Discutimos com representantes do estado e de outras cidades da região a implantação de uma estrutura, em Sete Lagoas, que possa dar suporte para atendimento de urgência e transporte de pacientes entre os 35 municípios da nossa microrregião”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário Municipal de Saúde de Sete Lagoas.

De acordo com a SES-MG, para isso serão necessários investimentos no sentido de aquisição de novas Unidades Móveis; adequação da Central de Regulação de Urgência, para atender ao novo contingente populacional; melhorias no Núcleo de Educação Permanente e instalação de Bases Descentralizadas do Samu dispersas no território.

A proposta prevê convênios com os governos estadual e federal para o credenciamento de cidades-polo onde a base da estrutura possa ser instalada. Caso o projeto seja colocado em prática, Sete Lagoas receberia mais verbas estaduais e federais para ampliação da nova base e aquisição de mais ambulâncias para atendimento regional.

“Assim, toda a gestão da estrutura e regulação do serviço ficaria a cargo de Sete Lagoas. Além de melhorias na assistência, o projeto também vai viabilizar melhor monitoramento dos atendimentos”, completa Dr. Flávio Pimenta.

Segundo a SES-MG, o repasse estadual para tal finalidade será via Convênio de Implantação na ocasião em que este acordo for firmado, não sendo possível, ainda, estabelecer data exata para que isso ocorra, tendo em vista a necessidade de articulação entre as prefeituras das microrregiões em questão e um estudo técnico acerca das necessidades a serem supridas.

A secretaria ainda destaca que o objetivo é que todos os Samu's do estado sejam organizados e gerenciados de modo regional.

“Frente a essa finalidade, demos início ao processo de regionalização do Samu Municipal de Sete Lagoas, sendo que a proposta consiste na expansão do seu território de atuação, contemplando as Microrregiões de Saúde de Sete Lagoas e de Curvelo”.

Além da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, a reunião contou com representantes da Procuradoria Geral do Município, da Superintendência Regional de Saúde e do Governo de Minas Gerais.

Cidades contempladas

De acordo com a SES-MG, as microrregiões de Saúde de Sete Lagoas e de Curvelo correspondem a uma população de aproximadamente 630 mil habitantes, distribuídos em 35 municípios.

Inhaúma, de 5.535 habitantes, é uma das cidades da microrregião que não tem Samu e seria beneficiada com esse projeto.

Luciana Reis, secretária de Saúde da cidade, diz que é de suma importância a regionalização do Samu, pois iria agilizar o atendimento, tendo uma melhora no transporte e assistência, oferecendo um serviço de qualidade para a população Inhaumense.

“Hoje, contamos com um Centro de Saúde 24h de urgência e emergência, realizamos os primeiros atendimentos e encaminhamos ao município de referência, que é Sete Lagoas. Com essa regionalização, os atendimentos aos municípios seriam com mais agilidade, com insumos necessários e com mais profissionais qualificados”, conclui a secretária.