Motociclistas recebem antenas corta-pipas em Sete Lagoas

Guarda Municipal realiza blitz educativa contra cerol e linha chilena em Sete Lagoas (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

A Guarda municipal de Sete Lagoas, Região Central do estado, realizou nesta quarta-feira (4/8) uma ação de conscientização quanto ao risco de utilizar linhas cortantes para soltar pipa, atividade muito comum nessa época do ano.

A mobilização abordou motociclistas na região central da cidade e durante a blitz foram distribuídas e instaladas antenas corta-pipa para quem não possuía o equipamento.

A antena tem o objetivo de impedir que as linhas chilenas e o cerol atinjam o pescoço, tórax e braços dos motociclistas e passageiros, já que as motos não têm proteção frontal como os carros.

A blitz educativa contra cerol e linha chilena, denominada “Corte essa ideia!”, foi desenvolvida pela prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Guarda Civil Municipal (GCM).

"O objetivo foi orientar quanto ao uso de equipamentos de segurança. Durante a blitz, abordamos a importância do uso de antenas corta-pipa, capacete fechado, além da pescoceira, outro equipamento de proteção que pode evitar acidentes", alerta o guarda J. Silva, da GCM.

A Guarda Municipal chama a atenção para quem vende o material ou comete esse tipo de crime e relata quais as punições cabíveis, destacando ainda a participação de menores de idade.

"A venda e uso são crimes previstos em leis municipais e estaduais, com a apreensão do material e multa. Em caso de menores de idades, os pais serão notificados e autuados e a ocorrência será encaminhada para o Conselho Tutelar para as devidas providências", explica o Subcomandante da GCM, Cordeiro.