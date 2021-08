BH ultrapassa marca de 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose

Vacina da Janssen, de dose única, já protegeu quase 60 mil belo-horizontinos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/07/2021)

Belo Horizonte ultrapassou, nesta quarta (11/8), a marca de 1,5 milhão de pessoas vacinadas contra a COVID-19 com a primeira dose. Conforme números da prefeitura, 1.501.313 injeções do tipo já foram aplicadas na cidade: 19.545 com registro nas últimas 24 horas.





468.466 idosos acima de 60 anos

209.623 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

13.750 gestantes e puérperas

202.240 trabalhadores da saúde

19.822 servidores da segurança pública

69.560 profissionais da educação

482.036 entre 33 e 59 anos

35.816 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Quanto à segunda dose, a cidade computou mais 7.493 imunizantes desempenhados nesta quarta. BH soma 714.170do tipo desde o início da campanha.Além disso, a prefeitura registrou mais 15 aplicações da dose única da Janssen (Johnson & Johnson) neste balanço – 58.784 na série histórica. Portanto, no total, mais 27.053 vacinações entraram para a conta nesta quarta, dado ligeiramente inferior às 27.053 desempenhadas no levantamento anterior.Segundo números da prefeitura, já secom a primeira dose:



Já com a segunda injeção se imunizaram:

425.440 idosos acima de 60 anos

92.446 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.787 gestantes e puérperas

165.711 trabalhadores da saúde

3.856 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

31.423 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis



A cidade recebeu 2.904.332 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

Indicadores

Atual cenário dos indicadores da pandemia da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)



Dois dos três indicadores da pandemia recuaram nesta quarta, conforme o balanço da prefeitura. A transmissão do novo coronavírus diminuiu de 0,9 para 0,89, portanto continua no patamar de controle, abaixo de 1.

No nível atual, 89 pessoas se tornam vítimas da pandemia a cada 100 diagnósticos na cidade, em média.

Já a ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 diminuiu de 42,7% para 42,3%, então também permanece no estágio menos grave. Esse porcentual diz respeito às vagas públicas e privadas.

Por outro lado, a taxa de uso das unidades de terapia intensiva (UTIs) aumentou de 55,4% para 56,3%. O indicador continua na fase de alerta, entre 50 e 70 pontos porcentuais desde 25 de junho – 34 balanços consecutivos.

Casos e mortes

Mais uma vez, BH registrou menos que 1 mil casos confirmados de COVID-19. Nesta quarta, mais 476 entraram para o balanço. Agora, a cidade soma 264.722 no total.



Já o dado de mortes cresceu em 12. O consolidado soma 6.379 desde o início da pandemia – exatamente 150 em agosto.



Além dos óbitos, BH computa 3.177 pacientes em acompanhamento e 255.166 recuperados. A incidência de novos diagnósticos nos últimos 14 dias está em 165,4, a menor taxa ao menos desde 21 de julho.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.