Assunção de Nossa Senhora: confira programação em BH e na Serra da Piedade

Na capital, que tem como protetora Nossa Senhora da Boa Viagem, a programação começa às 7h, com missa no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 21/12/20 )



Orações, caminhada da juventude, bênção especial para motoristas e viajantes e até feijão-tropeiro dedicado à padroeira – serão muitas as celebrações neste domingo (15/8), em Belo Horizonte e no interior mineiro, em louvor ao dia da Assunção de Nossa Senhora. Na capital, que tem a protetora Nossa Senhora da Boa Viagem tradicionalmente festejada em 15 de agosto, a data, feriado municipal, será de homenagens no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia/Paróquia Boa Viagem, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de BH.

No Santuário Basílica da Padroeira do Estado, na Serra da Piedade, em Caeté, a primeira celebração será às 8h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 5/9/20)

Em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o Santuário Basílica da Padroeira do Estado, no alto da Serra da Piedade, volta a receber a Peregrinação da Juventude dentro da programação do jubileu da padroeira de Minas (veja o quadro mais abaixo). No ano passado, em razão da pandemia, os jovens não puderam se reunir no local e foram convidados a acompanhar a programação de suas casas. Neste ano, a 26ª Peregrinação da Juventude seguirá protocolos de prevenção à COVID-19.

Conforme a Arquidiocese de BH, são esperados 500 jovens, com inscrição antecipada, para a missa campal – no passado, eram 10 mil – representando suas comunidades. A missa às 8h da manhã, celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), marcará a inauguração da Estação da Piedade.

A estação foi construída para acolher peregrinos que, agora, deverão completar o trajeto até o topo da montanha pelo sistema de transporte do santuário ou a pé - são aproximadamente 2,5 quilômetros. Conforme a arquidiocese, a iniciativa busca reduzir o trânsito de veículos nas proximidades do complexo arquitetônico – estudos realizados por engenheiros e arquitetos identificaram que o fluxo contínuo de carros promove microtrepidações que ameaçam o equilíbrio geológico e ambiental do maciço.

Quem subir a serra poderá ver a locomotiva parada na Estação da Piedade, e, em breve, será novo atrativo para os visitantes. Veículo especialmente planejado para o santuário, semelhante a um trem maria-fumaça, o transporte é capaz de levar 100 peregrinos em cada deslocamento. Um serviço de vans também estará à disposição dos fiéis e turistas.





NA CAPITAL Na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, o reitor padre Marcelo Carlos da Silva dará uma bênção especial, neste domingo (15/8), às 19h, aos motoristas e viajantes em seus veículos. O local escolhido é o jardim, no entorno do templo localizado na Rua Sergipe, 175, Bairro Boa Viagem, na Região Central da de BH. “Todo motorista deve ter a consciência de que o ato de dirigir é sagrado e importante para o bem de todos no dia a dia”, ressalta o padre Marcelo.

Outra novidade, desta vez gastronômica, será o tropeiro da padroeira, servido no sistema drive-thru, das 11h às 13h, no adro da igreja. O valor individual é R$ 35. O evento tem como objetivo resgatar a história e a importância do complexo monumental da Boa Viagem, “marco zero de BH e ponto decisivo da formação da capital”. O ingresso do almoço dá direito ao kit individual da refeição (tropeiro, linguicinha mineira, torresminho, arroz e couve) e à participação na live conduzida pela chef Márcia Nunes, do Restaurante Dona Lucinha, e pelo padre Marcelo Carlos. Além da receita do feijão-tropeiro, será contada a história do prato e da sua relação com a formação dos belo-horizontinos.





DEVOÇÃO A fé na Assunção de Nossa Senhora aos céus, de corpo e alma, foi transmitida de geração a geração, desde os primeiros cristãos. Trata-se de um dogma oficialmente reconhecido pela Igreja em 1950, pelo papa Pio XII, com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora celebrada, a cada ano, em 15 de agosto.

Muitos títulos da Virgem Maria são celebrados em 15 de agosto, entre eles o de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte desde 1932, a partir de oficialização do papa Pio XII. A antiga Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem foi construída no local considerado marco zero do Arraial Curral del-Rey, povoado que deu origem à capital. O atual templo, Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, foi construído no local onde ficava a antiga matriz. Lá está a imagem tricentenária da padroeira.

Com a celebração em BH, vem à tona a história dos tropeiros que se reuniam em torno da antiga igrejinha de pau-a-pique construída por Francisco Homem, no século 18, para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem trazida por ele de Portugal. Escoando o ouro das minas, conduzindo o gado até o Curral del- Rey, levando e trazendo suprimentos para as fazendas, os tropeiros carregavam sua própria cozinha, composta de alimentos não perecíveis como o feijão, a farinha de mandioca, o charque e o torresmo, que permitiam maior durabilidade e facilidade no transporte. Da mistura desses ingredientes, se formou o feijão-tropeiro, prato que atravessou os séculos e não perde o tempero da história. Do primitivo arraial que ali se formou, a capital foi erguida.





PROGRAMAÇÃO DOMINGO – 15 DE AGOSTO





Igreja Boa Viagem, em Belo Horizonte









– Missas às 7h, 8h30,11h, 15h, 18h (presidida pelo bispo auxiliar de BH, dom Geovane Luís da Silva), e 20h









– Das 11h às 13h – Tropeiro da padroeira









19h – Bênção de Nossa Senhora da Boa Viagem aos motoristas, no entorno do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), que fica na Rua Sergipe, 175, no Bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de BH









Santuário Basílica da Padroeira do Estado, na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH









8h – Missa campal na Estação da Piedade celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo









9h – Bênção da Estação da Piedade, seguida de procissão até o ponto mais alto da serra, com a 26ª Peregrinação da Juventude