Onda de frio chega com recordes e imagens de geadas e até neve impressionam

A primeira e terceira imagens mostram o frio em Varginha, no Sul de Minas; enquanto a do meio ilustra o frio em SP (foto: Douglas Magno/AFP e João Paulo Corrêa/Arquivo pessoal e Douglas Magno/AFP) A anunciada onda de frio chegou pra valer nesta sexta-feira (30/7) - e, com ela, recordes de temperaturas e cenas impactantes para os padrões brasileiros. Em Belo Horizonte, a madrugada registrou a menor temperatura do ano, com 6,3ºC , e sensação térmica de -9ºC em alguns pontos da cidade. Também teve geada no Sul do país e temperaturas negativas.

O Estado de Minas separou alguns imagens do frio (com direito a geadas e até neve) pelo Brasil. Confira!





Jardim Botânico de Curitiba coberto pela geada (foto: Reprodução/Redes Sociais)







No interior de Minas, os moradores de uma cidade quente como Governador Valadares já receberam o alerta de 10ºC para a noite desta sexta (30/7).













A cidade de Manduri, no interior de São Paulo, registrou a mínima de -3,9ºC pela manhã.





Folhas congeladas em Manduri, em São Paulo (foto: João Paulo Corrêa/Arquivo pessoal)







Em Brasília, além do frio, a baixa umidade do ar também atinge a cidade. O fim de semana tem previsão de mínima entre 8°C e 10°C.





Manhã desta sexta em Brasília, Distrito Federal (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)







Até a Cidade Maravilhosa sentiu frio. Os 18ºC no Rio de Janeiro tiraram as toucas dos armários e deixaram um lado da população ainda mais vulnerável, os moradores de rua.





Rio de Janeiro (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)







No Sul de Minas, em Varginha, teve flagra da geada na zona rural. Em alguns pontos a cidade registrou -1ºC.





Varginha coberta pela geada nesta sexta (foto: Douglas Magno/AFP)

Registros da neve





No início da semana, a onda de frio chegou ao Sul do Brasil com um momento marcante. Em várias cidades, já acostumadas com o frio, nevou. Apesar da queda de temperatura, Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, ganhou um registro incomum: a cidade vista de cima e coberta de neve.













Veja mais fotos da queda de temperatura desta sexta-feira (30/7):

Vários pontos da cidade de Curitiba, no Paraná, amanheceram cobertos pela geada

