Triângulo Sul permanece com baixas temperaturas durante todo fim de semana

Na madrugada e manhã desta sexta-feira (30/7), nas partes mais baixas do Triângulo Sul aconteceram mínimas de, 3ºC e 2ºC, com geadas (foto: Creative Commons/Imagem ilustrativa) O frio deve continuar no sul do Triângulo Mineiro até o começo da semana que vem, com os termômetros subindo um pouco a partir da próxima segunda-feira (2/8), segundo previsão do Instituto Clima Tempo.

Frutal, a terceira maior cidade desta região, continua sendo a mais gelada e com previsão de menores temperaturas para os próximos dias.

Nesta sexta-feira (30/7), em Frutal, a mínima chegou a 3ºC e geou durante a madrugada e no início da manhã. Para este sábado (30/7), a menor temperatura no município deverá chegar a 5ºC, mas sem geada.

No próximo domingo (31/7) e no início da próxima semana, o frio intenso em Frutal permanecerá, com mínima de 9ºC e 10ºC, respectivamente.

Já em Uberaba e Araxá, a terceira massa de ar polar seca esteve pouco menos rigorosa que Frutal e a temperatura mínima foi 4ºC.

As duas maiores cidades do Triângulo Sul estão com previsões semelhantes para este final de semana: mínima de 9ºC no sábado (30/7) e 12ºC, no domingo (1º/8).

Segundo a climatologista Wanda Prata, a região passou à isoterma de média de 4ºC. “Nas partes mais baixas, 3 e 2ºC, com geadas. Neste sábado, passará em 6/7/8ºC, domingo 9/10ºC e depois 12/13ºC durante a semana toda. A massa fria sai para o oceano e vai esfriando o litoral.

Mas como é muito grande fica ainda o frio”, declarou.

Ainda conforme a climatologista, as rigorosas quedas de temperaturas no Triângulo Sul acontecem devido à chegada de uma massa de ar polar seca, que veio da Antártida.

“Houve um enfraquecimento do cinturão de ventos ao redor do continente antártico e há, neste momento, mais gelo marinho que o normal. Isso criou um cenário para poderosas e extremas ondas de ar frio no Hemisfério Sul e que alcançaram o Brasil”, explicou.

Ainda conforme a climatologista, esta é a terceira massa de ar polar de 2021 e poderão acontecer outras massas de ar semelhantes, em agosto e setembro.

“Além disso, o atual padrão atmosférico está favorável a novas chegadas de ar polar de forte intensidade. E não só para o final do mês de julho, como também para agosto e setembro, com risco de frio intenso na primavera”, comentou.