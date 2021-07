Temperatura desta sexta está entre as oito menores de BH

Manhã fria em Belo Horizonte nesta sexta-feira (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







temperatura mínima registrada nesta sexta-feira (30/7) de inverno em Belo Horizonte, mínima registrada nesta sexta-feira (30/7) deem a menor de 2021 até o momento , também se destaca entre as menores dos últimos anos e pode se comparar a número da série histórica, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Essa temperatura se iguala à sexta menor já registrada na capital segundo a série histórica, que leva em consideração somente as medições realizadas pela chamada estação meteorológica convencional, que fica no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital, a primeira instalada na cidade, no início do século XX.





Levando isso em conta, a temperatura de hoje se compara à registrada em 6 de junho de 1969 na estação de referência de BH. Confira abaixo:





01/06/1979 3,1°C 10/06/1985 4,7°C 11/06/1985 4,7°C 09/06/1985 5,3°C 07/07/1975 5,4°C 06/06/1969 6,3°C 09/07/1972 6,4°C 01/07/1974 6,6°C





Ainda segundo o Inmet, em 1985 a menor temperatura da cidade também foi de 6,3°C. Além de 1972, BH teve 6,4°C como a menor de 1979 nos dias 12 e 13 de julho.





A temperatura recorde de 2021 em Belo Horizonte também é a terceira menor dos últimos cinco anos, de acordo com o instituto. A menor de 2017 até agora foi em 7 de julho de 2019, quando a estação do Cercadinho marcou 5,7°C. Em seguida, vem 6,1°C em 4 de julho de 2017.

Previsão

Como já era previsto há alguns dias, o resfriamento se deve à passagem de uma frente fria sobre o estado. “No fim de semana (a temperatura) sobe um pouco, mas continua frio. A perspectiva é chegar amanhã, dia 31, com mínima prevista de -1°C no Sul de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 8°C e 20°C a máxima, céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Ainda tem geada no Sul até amanhã”, detalha o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.





Segundo o especialista, a tendência é de que a massa de ar frio perca força ainda no fim de semana, com elevação das temperaturas no domingo (1º/8) e segunda-feira, com 9°C e 22°C na capital mineira. Já a mínima e máxima no estado devem ficar entre 2°C e 30°C.