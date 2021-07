Belo Horizonte teve um novo recorde de temperatura baixa em 2021. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O frio foi de 6,3°C na estação meteorológica do Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte. Na Pampulha, foram 7,2°C.

Já Minas Gerais teve a segunda menor temperatura do ano registrada hoje. Foram -4,5 em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. O recorde ainda pertence ao dia 20, quando Maria da Fé teve -5°C.

Outras cidades mineiras também tiveram temperaturas abaixo de zero ou inferiores a 10°C nesta madrugada e início de manhã. Maria da Fé hoje teve 3,5 graus. Patrocínio teve 0,2°C, Bambuí, 0,5°C. Conceição das Alagoas teve frio de 0,9°C. Em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a temperatura caiu para 1,3°C. Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, teve 3,8°C. São João del Rei teve 5,1°C. Patos de Minas, 5,3°C. Juiz de Fora, na Zona da Mata, marcou 5,6°C.





Como já era previsto há alguns dias, o resfriamento se deve à passagem de uma frente fria sobre o estado. “No fim de semana (a temperatura) sobe um pouco, mas continua frio. A perspectiva é chegar amanhã, dia 31, com mínima prevista de -1°C no Sul de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 8°C e 20°C a máxima, céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Ainda tem geada no Sul até amanhã”, detalha o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.





Segundo o especialista, a tendência é de que a massa de ar frio perca força ainda no fim de semana, com elevação das temperaturas no domingo (1º/8) e segunda-feira, com 9°C e 22°C na capital mineira. Já a mínima e máxima no estado devem ficar entre 2°C e 30°C.