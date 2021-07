Temperatura pode chegar a 0ºC na Zona da Mata e Campo das Vertentes

Em Juiz de Fora, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a cidade terá o dia mais frio deste ano nesta sexta-feira (30/7), com mínima de 6ºC (foto: Carlos Mendonça/PJF)

Zona da Mata e Campo das Vertentes nos próximos dias. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros poderão marcar até 0ºC em muitas localidades em decorrência da massa de ar polar que chegou à região na quarta-feira (28/7).



De sexta-feira (30/7) até domingo, 1º de agosto, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e fortes geadas no período da manhã em toda a Zona da Mata. Já as temperaturas vão variar de 6ºC a 25ºC.

Os municípios do Campo das Vertentes também têm previsão de geada nesta sexta-feira e no fim de semana, com céu claro a parcialmente nublado no início do dia. No sábado, as cidades dessa região poderão registrar mínimas de 0ºC. Na sexta e no domingo, a variação fica entre 2ºC e 23ºC.

Especificamente em Juiz de Fora, o Inmet aponta ainda que a cidade vai marcar o dia mais frio do ano nesta sexta-feira, com mínima de 6ºC. A máxima durante a tarde, no entanto, não deve passar de 22ºC.

Veja a seguir como ficam as máximas e as mínimas nas principais cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes, de sexta a domingo:

Juiz de Fora: 6ºC (mín.) | 22ºC (máx.)

Viçosa: 6ºC (mín.) | 25ºC (máx.)

Muriaé: 10ºC (mín.) | 26ºC (máx.)

Leopoldina: 9ºC (mín.) |24ºC (máx.)

São João del-Rei: 3ºC (mín.) | 18ºC (máx.)

Barbacena: 4ºC (mín.) | 17ºC (máx.)

Juiz de Fora lança campanha emergencial

Em Juiz de Fora – que tem a quarta maior população do estado, atrás apenas de Contagem (Grande BH), Uberlândia (Triângulo Mineiro) e a capital –, o frio rigoroso estimulou a administração municipal a criar, no dia 29 de junho, o Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas.

Nesse sentido, como parte das diligências, a prefeitura lançou a “Campanha JF Solidária no Frio” com o objetivo de arrecadar cobertores e colchões novos para a população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social no município.

Iniciada no último dia 22 de junho, a iniciativa já arrecadou cerca de 1.200 cobertores, 70 colchões, 1.140 itens de produtos de higiene pessoal e 4 mil cumbucas e talheres descartáveis até o dia 22 de julho.

Abrigo temporário em Juiz de Fora é resultado das diligências do Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas Temperaturas (foto: PJF/Divulgação)

A reportagem tentou atualizar o total de itens doados até esta quinta-feira (29/7), mas não obteve retorno da administração municipal até o fechamento desta matéria. Os locais dos postos de doação no município estão disponíveis no site da prefeitura

Grande parte dos itens doados foram entregues ao Comitê e repassados para o abrigo temporário, que foi instalado no prédio da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora (Emcasa).

Tendas no Centro e na Zona Norte de JF

Além disso, na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil montou uma tenda emergencial na Praça do Riachuelo, no Centro de Juiz de Fora, para dar suporte à população em situação de rua até a manhã da próxima terça-feira, 3 de agosto.

Defesa Civil em Juiz de Fora monta tenda no Centro da cidade para atender população em situação de rua (foto: PJF/Divulgação)

Além do espaço no Centro, com o fornecimento de cobertores e colchões, mais dois locais serão disponibilizados na Zona Norte da cidade durante a onda de frio. Um ponto de acolhimento ficará disponível na sede da Associação de Moradores do Bairro Benfica.



O segundo local será em um galpão da Associação Municipal de Catadores de Papel e Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora (Ascajuf).