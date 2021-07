Frio chega em Governador Valadares e madrugada pode registrar 4,5ºC

A neblina encobriu o Pico da Ibituruna e avançou sobre os arranha-céus no centro de Governador Valadares na tarde desta sexta-feira (30/7) (foto: Tim Filho/Esp. EM) A frente fria chegou em Governador Valadares e envolveu o Pico da Ibituruna em uma densa neblina, mudando a paisagem habitual na cidade. Nas ruas, o cenário também mudou, com pessoas agasalhadas e se protegendo da chuva fina.

Acostumados a temperaturas que beiram os 40ºC, os moradores de Valadares vão ter uma madrugada fria, com temperatura mínima em torno de 10ºC e 11ºC. Quem mora na área do Pico da Ibituruna terá de se agasalhar bem. Lá em cima, a previsão é de 4,5ºC.

Segundo a professora de Climatologia Daniela Martins Cunha, do IFMG – Campus Governador Valadares, durante o inverno, e até mesmo no outono, é comum a ocorrência de ondas de frio, que surgem do avanço da massa de ar polar (MP) pelo continente e ocasionam quedas bruscas nas temperaturas. Assim, explica Daniela, a intensidade da onda de frio irá depender diretamente da dimensão e abrangência da massa polar.

“Nesses últimos dias de julho, uma extensa e abrangente MP tem atingido diversas regiões do Brasil, inclusive ocasionando o fenômeno da friagem em regiões da Amazônia, e também surpreendendo valadarenses, acostumados com temperaturas elevadas até mesmo no inverno, que registra as temperaturas máximas médias próximas de 28ºC e as temperaturas mínimas médias próximas de 15ºC”, explicou Daniela.





E a previsão para os próximos dias em Governador Valadares, especialmente para o sábado e o domingo, conforme os modelos de previsão do tempo do Inmet, é que tanto as temperaturas mínimas como as máximas fiquem em torno de 11ºC e 25ºC, respectivamente, ou seja, abaixo das médias históricas.





Os moradores de Valadares foram obrigados a tirar os agasalhos do armário na manhã desta sexta-feira (30/7) (foto: Juninho Nogueira) Para quem vive na região do Pico da Ibituruna, o termômetro será mais cruel. A previsão é de 4,5ºC lá em cima. "Em média, a cada 200 metros de altitude, a temperatura cai 1,2ºC. Assim, considerando a altitude média de Valadares como 200 metros, teremos uma diferença para o Pico da Ibituruna de 923 metros, o que dá, em teoria, uma diferença em graus de, aproximadamente, 5,5ºC”, analisou a professora.

Ela observa que, consequentemente, “se na cidade houver o registro de 10ºC, lá no topo pode-se registrar 4,5ºC, e com uma sensação térmica ainda maior de frio, pois, devido também à altitude, lá em cima venta muito mais, o que contribui para o aumento da sensação de frio", disse.