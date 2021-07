Motorista repete golpe em estacionamento de shopping 25 vezes, em Uberaba

Motorista colava na traseira de carro que estava saindo do Shopping Uberaba para ir embora sem pagar o estacionamento (foto: Shopping Uberaba/Divulgação) Motorista de uma Ford Ranger saiu sem pagar de estacionamento do Shopping Uberaba 25 vezes, entre janeiro e julho deste ano. Câmeras de segurança do local flagraram todas as oportunidades em que o homem se aproveitou do pagamento do motorista do carro de sua frente.



No momento em que abria a cancela eletrônica, o condutor da caminhonete se aproximava da traseira do veículo à sua frente e saía do shopping sem pagar o estacionamento.

A empresa que presta serviços para o estacionamento do shopping registrou nesta semana Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Militar (PM) contra o motorista, repassando todas as imagens das irregularidades, as quais foram registradas em central de monitoramento.

No registro policial constam os dias e horas das 25 vezes que o infrator se aproveitou do vácuo dos carros de sua frente para ir embora do shopping.

Segundo Marcelo Paiva, gerente de operações do Shopping Uberaba, o motorista da Ford Ranger já foi identificado, compareceu ao shopping e realizou o pagamento destas 25 vezes que saiu sem pagar o estacionamento do local.

“Ele estava sendo acompanhado há dias, e para ele era um procedimento normal (sair sem pagar). Este foi um caso isolado. Acontece raramente casos como esse (de pessoas se aproveitarem o pagamento do carro da frente e sair sem pagar o estacionamento do shopping), mas não com tanta frequência como foi este caso”, contou Paiva.

Ainda segundo o gerente de operações do Shopping Uberaba, a preocupação maior da direção do shopping é com relação à segurança dos clientes. “Felizmente, nunca houve casos de furtos de veículos no shopping”, finaliza.