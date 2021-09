Homem é suspeito de roubar e matar a companheira em Santos Dumont

O suspeito está com um mandado de prisão por fuga de uma penitenciária em Juiz de Fora (foto: Reprodução/ Wikimedia Commons )



A Polícia Militar de Minas Gerais está em busca de um homem, de 31 anos, suspeito de roubar e matar a companheira com um golpe na cabeça, em Santos Dumont, na Zona da Mata. De acordo com os militares, no último sábado (25/9), o irmão da vítima a encontrou caída dentro do guarda-roupa, desacordada, despida e com um sangramento na região da cabeça.