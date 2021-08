Mulher é atropelada, e acidente fecha duas faixas do Anel Rodoviário, em BH

Trânsito flui em apenas uma faixa no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, sentido Rio de Janeiro, em BH (foto: Divulgação/PMRv)

Umade aproximadamente 40 anos morreu na manhã desta quarta (18/8) em um atropelamento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu no Km 472 da rodovia, no Bairro Califórnia, Região Noroeste da capital mineira.flui em apenas uma faixa no sentido Rio de Janeiro. O trecho faz parte da BR-381, antes do entroncamento da rodovia com a BR-040.Segundo a PM, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou ada mulher. A perícia da Polícia Civil é aguardada no local, assim como o rabecão para remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

O congestionamento começa na Mata da Reserva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na altura do Bairro Engenho Nogueira, na Pampulha. O problema segue até o trevo com a BR-040, de acordo com o aplicativo Waze.