Acidente entre carretas mata motorista na BR-262, em Minas

Cabine da carreta onde estava o motorista que faleceu ficou bastante danificada em acidente na BR-262 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O motorista de uma carretano fim da tarde dessa terça (17/8) em São Gonçalo do Pará, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele bateu seu veículo contra outra carreta na altura do Km 430 da BR-262.De acordo com o Corpo de Bombeiros, umaque levava carvão parou no acostamento da rodovia. A outra, que vinha longo atrás, não conseguiu frear ou desviar a tempo e se chocou contra a traseira do primeiro veículo.Quando os militares chegaram, uma equipe da Triunfo Concebra, concessionária que administra este trecho da BR-262, já estava no local. O motorista já estava morto.aconteceu no sentido Divinópolis, também no Centro-Oeste do estado. A carreta onde estava o motorista que faleceu carregava esferas de ferro gusa.O outro condutor não sofreu, segundo a corporação. Apesar disso, as cargas se espalharam na rodovia, o que prejudicou o tráfego de veículos.Os militares realizaram ada rodovia. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para iniciar a investigação do acidente.