PM procura homem que publicou fotos íntimas da ex-namorada

A PM registrou o fato como: divulgação cena estupro e imagem nudez, sexo ou pornografia %u2013 consumado (foto: PMMG/Divulgação) Após o término de um relacionamento amoroso, um homem de 25 anos publicou fotos íntimas da ex-namorada, de 27 anos, nos comentários da página de Facebook da empresa do segmento de estética em que ela trabalha. A mulher registrou um boletim de ocorrência e a polícia procura pelo autor do crime.





Segundo a vítima, as imagens publicadas demonstram seu corpo e rosto, com roupas íntimas: seminua e de biquíni. Um dos primeiros a ver as imagens na página da empresa foi o seu patrão, que a alertou para o fato.

A ocorrência foi registrada pela mulher na Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (17/8), como divulgação de cena estupro e imagem de nudez, sexo ou pornografia consumado.

O suspeito não havia sido localizado e a vítima foi orientada pela PM a buscar junto à Delegacia da Mulher a expedição de medida protetiva em desfavor dele.

REVOLTA E 'VINGANÇA'

O crime foi descoberto pela vítima na manhã desta terça-feira (17/8). Conforme relato dela à PM, o seu patrão, ao visualizar as suas imagens íntimas nos comentários do Facebook de sua empresa, pediu que ela explicasse o fato.

A vítima disse que no início do relacionamento trocou fotos íntimas com seu ex-namorado, mas que após o término do namoro ele ficou revoltado e, como uma espécie de vingança, publicou as imagens.

Ainda de acordo com relato da mulher ao registro policial, o suspeito é muito possessivo, ciumento e controlador. Segundo ela, depois do fim do namoro, ele passou a persegui-la nos lugares que frequenta e também no seu local de trabalho.