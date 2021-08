Homem depõe em delegacia e é morto a tiros quando voltava pra casa

Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de homicídio na Grande BH (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem de 19 anos morreu no fim da tarde dessa terça-feira (17/8) após serdiversas vezes no Bairro Santa Rita, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha acabado de prestar depoimento em uma delegacia da cidade.Segundo a PM, Pedro Henrique Afonso Rosa levouna cabeça. Ele usava tornozeleira eletrônica e tinha várias passagens pela polícia. Já foi detido por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de armas.Ele estava dentro de um carro deno momento do crime, segundo a PM. Testemunhas contaram à corporação que uma motocicleta parou ao lado do veículo e um ocupante desse segundo veículo atirou.Para assegurar o homicídio, o motociclista disparou em dois momentos distintos. Um amigo do jovem, que também estava no carro de aplicativo,para fugir dos tiros. Ele não se feriu.Procurado pela polícia, ele afirmou que não conhecia o assassino. Segundo a PM, uma rixa antiga pode ter provocado o crime.

Pedro era vítima de ameaça há muito tempo por um outro homem. Em 2019, ele cortou o rosto do suspeito com uma garrafa de vidro.



A corporação tentou contato com essa pessoa, mas não a encontrou em seu endereço.



O corpo do jovem seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML). O carro do motorista de aplicativo foi liberado ainda no local da ocorrência. O condutor também não foi atingido pelos disparos.



A 1ª Delegacia de Plantão de Nova Lima investiga o caso.