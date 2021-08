Suspeito de envolvimento no assassinato de jovem estudante se apresenta

Yasmin Martins Videira, de 20 anos, na noite do último domingo (15/8), com um tiro no pescoço em frente a uma casa de festas de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/yasmin.martinsvideira/Facebook) Yasmin Martins Videira, de 20 anos, se apresentou na manhã desta quarta-feira (18/8) na Delegacia de Polícia Civil de Frutal. Os policiais colheram o depoimento do rapaz e mantiveram as O suspeito de envolvimento no assassinato da estudante , de 20 anos, se apresentou na manhã desta quarta-feira (18/8) na Delegacia de Polícia Civil de Frutal. Os policiais colheram odo rapaz e mantiveram as três linhas de investigaçã o: feminicídio, tiro acidental e homicídio doloso.

10:21 - 18/08/2021 Homem depõe em delegacia e é morto a tiros quando voltava pra casa discussão do suspeito que se apresentou com um suposto namorado da vítima. O assassinato ocorreu em frente a uma casa de festas de Frutal, no Triângulo Mineiro. A estudante de direito da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) foi morta com um tiro no pescoço, que teria sido disparado de forma acidental, supostamente pelo seu namorado, que continua foragido. O crime aconteceu no domingo (15/8) após umado suspeito que se apresentou com um suposto namorado da vítima. O assassinato ocorreu em frente a uma casa de festas de Frutal, no Triângulo Mineiro. A estudante de direito da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) foicom um tiro no pescoço, que teria sido disparado de forma acidental, supostamente pelo seu namorado, que continua foragido.

Segundo informações do advogado do suspeito, Richard Azevedo, repassadas para a Rádio 102 FM de Frutal, o seu cliente não se apresentou antes porque não teve acesso a nenhum andamento do inquérito. “Nós estamos vindo de livre e espontânea vontade e meu cliente é inocente e nós vamos comprovar isso”, comentou o defensor, que assegurou que o cliente não tinha nenhum envolvimento com a vítima.

De acordo com delegado Murilo César Antonini, responsável pelo inquérito, ele e sua equipe estão esperando os laudos periciais ficarem prontos para serem confrontados com os elementos informativos e as fontes de provas que já foram produzidas. “Foram ouvidas várias testemunhas e agora os testemunhos dessas pessoas precisam ser confrontados com essa prova técnica", afirmou.

"Também estamos analisando as imagens que foram coletadas nos dois locais que ocorreram as duas discussões (em uma loja de conveniência e em frente à casa de festas)”, declarou.

Sobre o conteúdo do depoimento do suspeito, o delegado disse que não pode revelar no momento. “Ele foi ouvido e liberado”.

Três linhas

Segundo nota da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a polícia de Frutal trabalha com três linhas de investigação e nenhuma está descartada até a conclusão dos laudos periciais.

“Até o momento não houve prisão e um dos suspeitos foi ouvido hoje (18/8). Tão logo a investigação seja concluída mais informações serão repassadas à imprensa”.

As três linhas de investigação que a PC de Frutal está trabalhando, são: homicídio doloso, tiro acidental e o feminicídio.'



A primeira linha de investigação, segundo informou o delegado, é de que houve um erro na execução do crime, já que, aparentemente, houve um atrito entre dois homens e o autor do tiro pode ter errado e acertado a mulher.